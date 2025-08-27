Bộ Nội vụ đề xuất bổ nhiệm viên chức làm quản lý 5 năm để tránh 'ngồi lâu lên lão làng’; Thí sinh đủ điểm đỗ đại học nhưng không biết trúng tuyển trường nào, Bộ GD-ĐT nói gì… là những thông tin nổi bật trong ngay

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành đã tích cực tổng kiểm kê tài sản công. Thông qua tổng kiểm kê đã góp phần giúp đơn vị rà soát lại hiện trạng sử dụng của từng tài sản, củng cố, cập nhật, bổ sung, hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản bảo đảm thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách. Nhiều tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán đã được đơn vị xác định giá trị để phục vụ công tác kiểm kê cũng như hạch toán, theo dõi tài sản của đơn vị; qua đó tăng cường công tác quản lý tài sản công. Kết quả tổng kiểm kê là cơ sở quan trọng phục vụ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Thủ tướng giao Bộ Tài chính công khai kết quả tổng kiểm kê tài sản công... Về công tác tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng yêu cầu triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình lập dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công phải gắn với thực trạng tài sản công... Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.