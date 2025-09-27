Bộ trưởng GD-ĐT chịu trách nhiệm quyết định một bộ SGK phổ thông thống nhất; BHXH Việt Nam lên tiếng trước thông tin bảo hiểm không chi trả cho bệnh nặng, phẫu thuật… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng GD-ĐT chịu trách nhiệm quyết định một bộ SGK phổ thông thống nhất

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm quyết định một bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất, đồng thời rà soát, chỉnh sửa nội dung phù hợp với thực tiễn. Đây được xem là giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong triển khai nhiều bộ sách giáo khoa thời gian qua, hướng tới bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ trong dạy học. Dự thảo Nghị quyết đề xuất 6 nhóm chính sách trọng tâm, gồm: Nhân lực và quản trị giáo dục, Chương trình và nội dung giáo dục, Chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, Hội nhập quốc tế, Quỹ học bổng Quốc gia, Tài chính và đầu tư. Dự thảo Nghị quyết đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.