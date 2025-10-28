Trình Quốc hội đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2; Lũ lớn cuốn sập cầu ở Huế, hàng nghìn hộ dân bị chia cắt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực; theo dõi, chỉ đạo: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình được giao làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Trưởng Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan; Thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm. Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan... Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan... Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại quyết định ngày 25/2 của Thủ tướng. Các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công.