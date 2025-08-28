Thưởng tối đa 5 tháng lương nếu tổng công trình sư hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chấp thuận nhà đầu tư dự án metro 65.000 tỷ kéo dài đến sân bay Long Thành… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thưởng tối đa 5 tháng lương nếu tổng công trình sư hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định quy định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng, gồm: Tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Về chế độ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Tổng công trình sư hệ thống để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng và phù hợp. Được thưởng tối đa bằng 5 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tối đa bằng 3 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành nhiệm vụ. Được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu. Được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3.