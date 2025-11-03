Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông thành bão số 13, có thể mạnh đến cấp 14; Dự kiến các mức hệ số lương đặc thù đối với giáo viên, giảng viên… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ có khả năng mạnh thêm. Các chuyên gia nhận định, đây là cơn bão rất mạnh trên Biển Đông, cường độ mạnh nhất có thể đạt đến cấp 14. Khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta. Theo chuyên gia khí tượng, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11.