Hơn 36.500 cán bộ, công chức sẽ được trả chế độ theo Nghị định 178 trước 15/10; Bộ trưởng Y tế yêu cầu phòng khám công khai giá dịch vụ, danh sách bác sĩ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hơn 36.500 cán bộ, công chức sẽ được trả chế độ theo Nghị định 178 trước 15/10

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi vận hành từ 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, hoạt động hành chính diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn. Trong đó, nổi bật là hơn 7 triệu hồ sơ trực tuyến đã được giải quyết, tỉ lệ đúng hạn đạt trên 91%. Cả nước hiện có hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. "Đến thời điểm này, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 15041 để hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin. Bên cạnh một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn thành việc chi trả chế độ, nhiều nơi đạt tỷ lệ trên 90%, vẫn còn những bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quyết liệt, tỷ lệ chi trả còn thấp, dưới 60%. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan xác định rõ vướng mắc, nêu nguyên nhân cụ thể và cam kết giải pháp cùng thời hạn hoàn thành. Trong đó, Thủ tướng lưu ý, dứt điểm chi trả chế độ trước ngày 15/10 cho hơn 36.500 trường hợp nghỉ việc còn tồn đọng.