Bộ Nội vụ đề xuất 6 trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; Doanh nghiệp phải trả tiền để KOL trực tiếp đi kiểm định sản phẩm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Đến 2030 có doanh nghiệp nông nghiệp dẫn đầu khu vực, thế giới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 219 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận của Bộ Chính trị nêu việc chuyển mạnh sang tư duy sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện. Nông nghiệp phải bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phát triển đô thị phải bảo đảm đồng bộ với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng lưu ý thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các nhóm dân cư, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới; nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân ở nông thôn. "Phấn đấu đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2030 cho nông nghiệp, nông thôn tăng ít nhất gấp 2 lần giai đoạn 2011-2020", kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.