Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH; Đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) chiều 2/2 tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách sơ bộ gồm 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, tất cả những người được giới thiệu đều nhận được tín nhiệm 100% cử tri nơi công tác đề cử giới thiệu ứng cử sau khi hoàn thành các bước lấy ý kiến theo quy định. Theo báo cáo tại hội nghị, quá trình giới thiệu người ứng cử được triển khai khẩn trương từ ngày 17/12/2025 - 25/1/2026. Các cơ quan, tổ chức đã tổ chức chu đáo các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử viên theo đúng pháp luật. Qua tổng hợp biên bản, không có ý kiến hay trường hợp nào liên quan đến việc cần xác minh bổ sung đối với người được giới thiệu. Kết thúc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn chỉnh biên bản và tổng hợp kết quả hiệp thương để chuyển tới Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời đôn đốc Mặt trận các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trước khi tiến tới Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.