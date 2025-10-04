Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án thu thuế TNCN mua bán vàng miếng; Cục CSGT công bố 1 phường có số người vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Không thể nói cán bộ cấp xã thiếu và yếu

Báo cáo của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tính đến thời điểm này, cả nước có 136.261 cán bộ, công chức công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Bình quân là 41,03 người/1 xã, phường và hơn 94% cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Chỉ 5,38% cán bộ có trình độ không phù hợp với chuyên môn. Căn cứ vào số liệu báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể nói cấp xã thiếu cán bộ, hay trình độ cán bộ cấp xã là yếu và thiếu... Ông cho rằng "nếu thiếu thì chỉ có thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ", "không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân", "không thể đổ cho thiếu chuyên môn được". Ông yêu cầu phải xem xét lại cách bố trí công việc, đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục tình trạng này. Tổng Bí thư cũng yêu cầu không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực và khẳng định việc bố trí cán bộ khuyến nông cho cấp xã vẫn được đảm bảo. Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập về khuyến nông ngay tại xã. Chính quyền xã phải chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, không khoán trắng cho đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau cuộc họp này báo cáo với Chính phủ để hoàn tất chủ trương sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã trước ngày 15/10 tới.