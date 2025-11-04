Quốc hội thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14, sửa thuế thu nhập cá nhân; Bão Kalmaegi có khả năng cách bờ biển Gia Lai hơn 400km, giật cấp 17 vào sáng 6/11… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội thảo luận về một số dự luật, gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án luật. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đây là một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người lao động và nguồn thu ngân sách quốc gia. Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ cho người nộp thuế sẽ tăng từ 11 lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 lên 6,2 triệu đồng/tháng. Phương án này dự kiến làm giảm khoảng 21.000 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước mỗi năm nhưng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập thực tế của người dân.