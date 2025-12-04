Đề xuất huy động tối thiểu 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Bộ GD-ĐT lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo lịch, Tết Dương lịch năm tới (ngày 1/1/2026) rơi vào thứ Năm. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động. Về chế độ nghỉ ngơi, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định rõ các mức xử phạt đối với người sử dụng lao động vi phạm. Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm và nghỉ Lễ, Tết; phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định hoặc không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm.