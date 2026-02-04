Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; Cấp bách hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm thông quan thông suốt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 2/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Cả 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong đó, việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4-8/2. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tuy số lượng nội dung tại phiên họp không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó là các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô. Theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 dự kiến là 15/3, kết quả bầu cử dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 22/3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 6/4. HĐND các cấp cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất phù hợp với tiến độ chung này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.