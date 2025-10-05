Chính phủ: Cho công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghỉ theo chế độ; Hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng cho hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập do bão số 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, triển khai ngay các công việc chưa hoàn thành, chưa thực hiện để khắc phục tình trạng tồn đọng, bỏ sót nhiệm vụ. Chính phủ đồng thời yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số và nâng cao năng lực cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 chậm nhất trước ngày 10/10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chậm nhất trước ngày 10/10. Nếu có vướng mắc về pháp lý, chính sách thì báo cáo ngay cho Chính phủ trước ngày 5/10.