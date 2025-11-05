Bộ trưởng Y tế đề nghị giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết giá dịch vụ y tế trong ngành; Chính phủ đề xuất áp thuế TNCN 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu thực tế, giá dịch vụ y tế là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Do đó, việc sửa luật lần này cần hướng tới đồng bộ, thống nhất giữa Luật Giá và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, giúp các cơ sở y tế thuận lợi hơn khi triển khai. Bà đề nghị sửa mục 18, phụ lục 2 của Luật Giá: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung này phù hợp với khoản 4 điều 110 luật Khám bệnh, chữa bệnh: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định hoặc phân cấp giá dịch vụ cho các cơ sở trực thuộc. Bà Đào Hồng Lan cho hay: “Thực tế hiện nay, Bộ Y tế đang phải làm giá cho cả Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đây là việc rất vướng mắc, mất nhiều thời gian và quy trình lòng vòng”. "Chúng tôi đã bàn với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và hai Bộ cơ bản thống nhất. Giá phòng bệnh đã có quy định trong luật, vì vậy giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Giá khám bệnh, chữa bệnh đề nghị giao luôn cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đối với đơn vị trực thuộc. Bộ Y tế lo giá cho các đơn vị của Bộ Y tế. UBND tỉnh triển khai đối với các đơn vị địa phương và các đơn vị khác trên địa bàn (trừ Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an)", Bộ trưởng Y tế nêu đề xuất. Bà Lan đề nghị sửa cả Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong lần sửa Luật Giá để bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo.