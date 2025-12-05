Bộ Xây dựng nói thẳng về hiện tượng thổi giá nhà đất; Khách nợ 100 lượng vàng SJC không chịu trả, ngân hàng tìm cách thu hồi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Giới thiệu 217 người từ các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 5/12 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Các đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 người. Liên quan cơ cấu, thành phần, về cơ bản, hội nghị đồng thuận về dự kiến cơ cấu, thành phần như Nghị quyết số 1897 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thuận về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội mới.. Ngay sau hội nghị, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành biên bản hiệp thương lần thứ nhất, thông báo công việc bầu cử sau hội nghị và báo cáo gửi Hội đồng bầu cử quốc gia cùng các cơ quan liên quan.