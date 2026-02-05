Thủ tướng: Ban hành ngay nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46; Thưởng Tết bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng so với năm ngoái… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Ban hành ngay nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định số 46/2026 (Nghị định 46) quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Các thành viên Chính phủ cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 46 theo hướng kiểm tra nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, những ngày đầu triển khai thực hiện nghị định đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu đã căn bản được giải tỏa, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp, ngay tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2 nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.