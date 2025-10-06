Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá nhà, đất đang ở mức cao; Công ty quản lý nợ không được kinh doanh bất động sản… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu đã hoàn thành cần được thực hiện tốt hơn, các chỉ tiêu gần đạt phải được hoàn thành, đồng thời tuyệt đối không chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác. Mục tiêu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách. Đặc biệt, cần tập trung tăng thu, tiết kiệm chi để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thủ tướng chỉ ra các hạn chế như áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, đặc biệt về lãi suất, tỷ giá và lạm phát do tác động từ biến động bên ngoài, nhất là chính sách thuế quan, thương mại của các nước. Thị trường bất động sản tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhà đất ở mức cao. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp ở một số nơi, nhất là dịp cuối năm. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập, đặc biệt trong bố trí cán bộ, kết nối dữ liệu số và chuyển đổi số. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.