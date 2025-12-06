Các bộ, ngành khẩn trương giải quyết kiến nghị của địa phương trước 15/12; 1.837 camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Các bộ, ngành khẩn trương giải quyết kiến nghị của địa phương trước 15/12

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa ký ban hành công văn số 174 yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo công văn, có 355 nhiệm vụ đang cần được các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành văn bản hướng dẫn. Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy phạm trong hệ thống pháp luật, thống nhất cách hiểu, cách áp dụng pháp luật, bảo đảm nhiệm vụ phân cấp, phân quyền được thực hiện thông suốt, hiệu quả, khả thi. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 25/12 tới. Đối với 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 15/12 để thống nhất phương án thực hiện... Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu, giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12. Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án phân công, lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.