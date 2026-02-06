Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm; Thuốc trị ung thư của Nga đã nhập khẩu về Việt Nam, sẽ sớm đưa vào sử dụng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4. Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026.