Lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Thứ trưởng Công an lý giải việc đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Tại hội nghị tập huấn toàn quốc tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội - cho biết theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 (43,4%), số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 (56,6%). Có 217 đại biểu Trung ương sẽ được phân bổ về các tỉnh, thành phố. Trong 283 đại biểu địa phương, có 179 đại biểu là các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và đại biểu khối MTTQ. Trong khối MTTQ không chỉ có lãnh đạo mà còn bao gồm đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động… Bên cạnh đó còn có đại biểu đại diện cho các khối tôn giáo, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp, khối viện - trường, doanh nghiệp… Mỗi tỉnh sẽ có 1 lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy). 34 địa phương sẽ có tổng số 55 phó trưởng đoàn, vì bên cạnh các tỉnh, thành phố chỉ có 1 phó trưởng đoàn thì cũng có địa phương sau sáp nhập có 2-3 phó trưởng đoàn. 104 đại biểu địa phương còn lại do các địa phương giới thiệu. Theo dự kiến, ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 6/4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.