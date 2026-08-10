Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa thí điểm mẫu nhà chờ xe buýt mới trên đường Pasteur. Đây là mẫu được thiết kế cách điệu theo hướng hiện đại, tối ưu cho khu vực vỉa hè hẹp và không gian hạn chế.