Bất ngờ trước diện mạo mới lạ của nhà chờ xe buýt ở trung tâm TPHCM

Nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TPHCM) vừa được lắp đặt theo kiểu hoàn toàn mới, gây chú ý nhờ diện mạo hiện đại với tông xanh nổi bật.