Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn, TPHCM) được phê duyệt từ năm 2005. Sau 21 năm, công trình mới đạt khoảng 66% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Trong tổng số 702 trường hợp bị ảnh hưởng, 632 trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", 70 trường hợp chưa đồng ý. Về tiến độ bàn giao mặt bằng, 652 trường hợp đã hoàn tất, còn 50 trường hợp chưa bàn giao.

Ban Giao thông cho biết đang phối hợp UBND phường Tân Sơn vận động các trường hợp còn lại trên đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ tháo dỡ công trình, bàn giao dứt điểm mặt bằng trong quý 4/2026. Dự kiến toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.