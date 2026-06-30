Từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, Hà Nội triển khai thí điểm giai đoạn 1 Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1". Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, cùng với việc áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện, thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ xe và tăng cường vận tải công cộng nhằm giảm phát thải, giảm ùn tắc khu vực trung tâm.

Theo phương án tổ chức giao thông, khu vực thí điểm được chia thành hai vùng.

Vùng 1 là không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi 12 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Hà Nội tiếp tục duy trì không gian phố đi bộ hiện nay, đồng thời cấm xe máy, mô tô và ô tô (trừ phương tiện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) lưu thông từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Vùng 2 gồm khu phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay.

Tại khu vực này, ô tô chở khách trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) bị cấm lưu thông trong giờ cao điểm từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày. Các phương tiện này cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến đường bao trong cùng khung giờ.

Để phục vụ nhu cầu đón, trả khách, thành phố bố trí 4 điểm trung chuyển trên các tuyến Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng), Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng), Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng) và Trần Khánh Dư (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử).

Đối với ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc lưu thông tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Miễn phí xe buýt trong Vành đai 1 suốt một năm

Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, để khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, thành phố sẽ miễn phí vé đối với các tuyến xe buýt trợ giá cho hành khách di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Chính sách này không áp dụng đối với các tuyến xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch.

Người dân được miễn phí xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 khi Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp. Ảnh minh hoạ: L. Giang.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện có 45 tuyến và nhánh tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực Vành đai 1, gồm 29 tuyến có điểm đầu hoặc điểm cuối trong khu vực và 16 tuyến đi qua.

Song song đó, thành phố đã bố trí 44 trạm xe đạp công cộng với 456 xe tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, giúp người dân kết nối thuận tiện giữa xe buýt, đường sắt đô thị và các điểm đến trong khu vực trung tâm.

Bố trí 220 điểm gửi xe, xây dựng bãi trung chuyển

Để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí 220 bãi và điểm trông giữ xe quanh khu vực phát thải thấp.

Thành phố cũng dự kiến xây dựng 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại Long Biên, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Yên Phụ, khu vực Công viên Thủ Lệ... nhằm tạo điều kiện cho người dân gửi xe cá nhân và tiếp tục hành trình bằng xe buýt hoặc đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao các đơn vị điều chỉnh hệ thống biển báo, tổ chức phân luồng giao thông, rà soát lộ trình xe buýt, đồng thời phối hợp Công an TP Hà Nội hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm trong khu vực thí điểm.

UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình và các địa phương liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lộ trình cấm, hạn chế phương tiện, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đáp ứng quy chuẩn khí thải.

Theo kế hoạch, giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, làm cơ sở để Hà Nội đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng trong thời gian tới.