Ông Donald Trump. Ảnh: EPA/EFE

Sau đây là hành trình của ông Trump, từ một trùm kinh doanh, nhân vật truyền hình nổi tiếng đến một chính trị gia từng tuyên bố không hứng thú tham gia chính trường.

Những năm tháng hình thành tính cách

Chào đời ngày 14/6/1946 trong một gia đình giàu có gốc Đức và Scotland, Donald Trump là người con thứ tư của ông trùm bất động sản New York Fred Trump và bà Mary Anne MacLeod.

Năm 13 tuổi, sau khi có hành vi sai trái ở trường, thiếu niên Donald Trump được gửi đến Học viện quân sự New York. Lớn lên, Donald Trump theo học tại Đại học Fordham, một học viện nghiên cứu tư nhân ở thành phố New York, trong 2 năm. Sau đó, chàng trai Donald Trump chuyển tới trường Wharton của Đại học Pennsylvania và tốt nghiệp vào năm 1968 với bằng cử nhân kinh tế.

Donald Trump thường hồi tưởng về thời gian học tại Wharton, khoe khoang về việc theo học tại nơi mà ông gọi là "ngôi trường khó vào nhất" và "trường kinh doanh tốt nhất".

Con đường dẫn tới danh vọng

Tránh được việc bị gọi nhập ngũ nhiều lần nhờ lý do về sức khỏe và học tập, ông Trump không lãng phí thời gian và tham gia vào công việc kinh doanh của cha ngay sau khi tốt nghiệp.

Ông đã giúp mở rộng kinh doanh bằng cách mua bất động sản bên ngoài thành phố New York và trở thành chủ tịch công ty gia đình vào năm 1971, đổi tên thành Tổ chức Trump.

Theo SBS, mặc dù nói giảm về sự giàu có của gia đình và tự nhận mình là người tự lập, ông Trump đã vay cha mình một khoản nhỏ là 1 triệu USD để khởi nghiệp đế chế kinh doanh của mình. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng sự giúp đỡ và hỗ trợ tài chính mà ông Trump nhận được từ gia đình có thể lên tới ít nhất là 60,7 triệu USD và phần lớn số tiền này không được hoàn trả.

Ông Trump. Ảnh: SBS News

Vào những năm 1980, cái tên Donald Trump đã trở thành biểu tượng của sự giàu có. Tên của ông được in trên các tòa nhà chọc trời, sòng bạc và khách sạn sang trọng.

Tầm ảnh hưởng của ông đã vượt ra ngoài các thành phố lớn của Mỹ như Chicago và Las Vegas đến các địa điểm quốc tế, bao gồm Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. Có thời điểm, ông tuyên bố đang sở hữu khối tài sản có giá trị ròng lên tới hàng tỷ USD, mặc dù hồ sơ tài chính và các cuộc điều tra thường thách thức những lời khẳng định này.

Những năm 1990, mức độ phủ sóng trên truyền thông của ông Trump đã được mở rộng với các lần xuất hiện thoáng qua trong các chương trình như The Nanny và The Fresh Prince of Bel-Air, nơi sự giàu có và danh tiếng khiến ông trở thành nhân vật lý tưởng để tự mình vào vai.

Bước đột phá trên truyền hình diễn ra vào năm 2004 khi ông đảm nhiệm vai trò MC và nhà sản xuất của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice trên kênh NBC. Chương trình này, với câu cửa miệng nổi tiếng "Bạn bị sa thải" đã giúp củng cố hình ảnh của ông là một doanh nhân sáng suốt, cứng rắn và góp phần tạo hình ảnh đẹp cho ông trước công chúng.

Việc sở hữu các cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ cho tới năm 2015 đã giúp mở rộng thêm ảnh hưởng của ông Trump trong thế giới giải trí.

Người ngoài cuộc chính trị trở thành người trong cuộc

Khi đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên truyền thông, ông Trump tỏ ra miễn cưỡng với việc tham gia chính trường, mô tả đó là một cuộc sống tệ hại. Tuy nhiên, năm 1987, ông bắt đầu hé lộ ý định tranh cử tổng thống Mỹ. Năm 2000, ông trùm kinh doanh đã cân nhắc tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách là đảng viên đảng Cải cách nhưng sau đó lại rút lui.

Khi quyết định tái tranh cử vào năm 2012, ông là thành viên đảng Cộng hòa. Năm này, ông Trump quyết định không tranh cử nhưng vẫn duy trì sự hiện diện nổi bật trên truyền thông, thường xuyên thảo luận các vấn đề chính trị và chỉ trích Tổng thống khi đó là ông Barack Obama.

Động thái chính trị quan trọng nhất của ông Trump diễn ra vào năm 2015. Khi đó, ông chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 với tư cách đảng viên Cộng hòa, điều mà nhiều chuyên gia chính trị vào thời điểm đó không coi trọng.

Chiến dịch của ông được đánh dấu bằng âm hưởng dân túy cùng với lời hứa "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" và tập trung vào vấn đề nhập cư và thương mại.

Cách tiếp cận phi chính thống và khả năng thu hút sự chú ý của giới truyền thông đã giúp ông giành được đề cử của đảng Cộng hòa và cuối cùng có được chiến thắng bất ngờ trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, đưa ông lên làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Ông Trump là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AAP

Tổng thống "khác thường"

Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã tạo ra sự khác biệt so với các nhà lãnh đạo trước đó bằng cách sử dụng mạng xã hội Twitter (hiện đã đổi tên là X) làm nền tảng chính để chia sẻ suy nghĩ, đưa ra thông báo và tương tác trực tiếp với công chúng.

Ông trở thành tâm điểm chú ý vì một số quyết định lớn, bao gồm việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Trump cũng phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ban hành lệnh cắt giảm thuế kỷ lục, cấm đi lại từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi và định hình lại quan hệ Trung Đông.

Nỗ lực xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico của ông đã trở thành một trong những chính sách gây tranh cãi nhất. Những người chỉ trích gọi đó là gây chia rẽ, trong khi ông Trump coi đó là chìa khóa để tăng cường an ninh quốc gia.

Mối quan hệ gây tranh cãi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bị giám sát chặt chẽ, đặc biệt là liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump cũng là Tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông đã thua đối thủ Biden nhưng đã phủ nhận kết quả bầu cử và tập hợp những người ủng hộ mình tại Washington vào ngày 6/1/2021, dẫn đến một cuộc bạo loạn dữ dội ngay tại trung tâm chính trường Mỹ.

