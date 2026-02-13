Nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bản Đoòng được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và núi đá vôi hiểm trở. Cả bản hiện có 12 hộ với 56 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bru – Vân Kiều sinh sống.

Đi bộ vượt rừng gần hai tiếng mới vào đến bản Đoòng. Ảnh: T. Thành

Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với nương rẫy, rừng già và những khe suối. Do địa hình phức tạp, từ trung tâm xã đến bản dài hơn 70km, trong đó có khoảng 5km phải đi bộ băng rừng, lội suối. Vào mùa mưa, nước dâng cao khiến bản thường bị chia cắt. Điều kiện đi lại khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất và việc tiếp cận các dịch vụ xã hội của bà con.

Đường đi hiểm trở, trơn trượt...

Xã Thượng Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” cho bà con bản Đoòng. Ảnh: T. Thành

Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp như trồng lúa rẫy, ngô, sắn, chăn nuôi nhỏ lẻ. Những năm gần đây, nhờ nằm gần tuyến khám phá hang Sơn Đoòng, một số lao động trong bản tham gia làm porter, nấu ăn, hỗ trợ hậu cần cho các đoàn du lịch, góp phần cải thiện thu nhập.

Tuy vậy, đời sống vẫn còn nhiều thiếu thốn; hạ tầng điện, nước, thông tin liên lạc từng bước được đầu tư nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của bà con. Ảnh: T. Thành

Để kịp mang không khí Tết đến với bản làng xa xôi này, chính quyền xã đã chuẩn bị chu đáo bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, mứt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và vật tư hỗ trợ sản xuất mang đến tặng bà con.

Đoàn công tác gồm 26 người, do Bí thư, Chủ tịch UBND xã dẫn đầu, vượt rừng gần 2 tiếng đồng hồ mới vào đến nơi. Con đường trơn trượt, nhiều đoạn phải lội qua khe suối nhưng ai nấy đều quyết tâm hoàn thành chuyến đi ý nghĩa những ngày giáp Tết.

Tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: T. Thành

Anh Nguyễn Tiến Thành, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, chia sẻ: “Đoàn phải đi bộ gần 2 tiếng mới tới bản. Đường đi khá vất vả, nhưng khi thấy bà con phấn khởi ra đón, tiếng cười nói rộn ràng giữa núi rừng, mọi mệt nhọc dường như tan biến”.

Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng, bà con trong bản cũng chuẩn bị những món ăn truyền thống như xôi, cá khe, măng rừng, bắp chuối, đọt mây, đoác… để cùng đoàn đón Tết sớm. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mộc mạc mà chân tình đã làm ấm lòng cả người trao lẫn người nhận.

Bà con bản Đoòng phấn khởi khi nhận được quà Tết. Ảnh: T. Thành

Tại buổi gặp mặt, đoàn đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của bà con; động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, ý chí vươn lên của bà con trong thời gian qua.

“Mỗi dịp Tết đến xuân về, được chính quyền quan tâm thăm hỏi, tặng quà, bà con ai cũng phấn khởi, ấm lòng. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vùng sâu cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thêm tin tưởng và gắn bó với bản làng”, anh Đinh Chóc, Trưởng bản Đoòng xúc động nói .

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” không chỉ mang đến những phần quà vật chất mà còn trao gửi tình cảm, sự sẻ chia giữa chính quyền và nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa.