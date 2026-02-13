Người dân xã Thượng Trạch vui mừng đến nhận quà Tết

Ấm lòng vùng “rốn lũ” Nhôn Mai

Tại Nhôn Mai – xã biên giới của Nghệ An, 45 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tận tay các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người già yếu, neo đơn.

Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt rưng rưng khiến không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026 nơi miền sơn cước thêm phần ấm áp.

Đại diện Báo VietNamNet trao quà Tết tới người dân ở xã Nhôn Mai

Ông Lương Văn Thành (bản Huồi Tố 1) xúc động chia sẻ: “Đây là món quà rất ý nghĩa với bà con vùng lũ, nhất là khi Tết đến, xuân về. Chúng tôi xem đó là động lực để gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên”.

Cụ Vy May Phen (bản Tân Mai), nhiều năm đau yếu, nhận quà từ tay cán bộ xã trong buổi chiều sương núi buông xuống. “Vợ chồng tôi nằm một chỗ đã lâu. Được Báo VietNamNet quan tâm, chúng tôi rất cảm động. Tết này ấm lòng hơn nhiều”, cụ nói.

Những nụ cười đón nhận quà Tết càng thêm ý nghĩa khi Nhôn Mai vừa trải qua một năm đầy biến động. Nửa cuối năm 2025, hoàn lưu bão gây mưa lớn khiến địa phương trở thành “rốn lũ”, thiệt hại ước tính gần 800 tỷ đồng; 73 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, hơn 200 căn hư hỏng nặng.

Toàn xã hiện có 1.504 hộ dân, trong đó cuối năm 2025 có tới 1.150 hộ nghèo và cận nghèo. Hơn 80% diện tích đất sản xuất bị đất đá vùi lấp, đời sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật.

45 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng đã được đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo địa phương trao tận tay bà con xã Nhôn Mai

Ông Vi Văn Hòa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhôn Mai bày tỏ: “Sự sẻ chia của Báo VietNamNet là nguồn động viên rất lớn để bà con có thêm niềm tin, thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Gieo xuân nơi biên giới Thượng Trạch

Đại diện báo VietNamNet trao quà bạn đọc cho bà con nhân dân xã Thượng Trạch

Tạm biệt người dân Nhôn Mai, đại diện Báo VietNamNet khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục đến xã biên giới Thượng Trạch (Quảng Trị) trao tận tay 30 suất quà tới 30 hộ dân nghèo nơi đây.

Bà Y Trắng (bản Khe Rung), nhiều năm sống đơn thân trong căn nhà sàn đơn sơ, bày tỏ xúc động khi nhận quà Tết. Với bà, đó không chỉ là khoản tiền giúp mâm cơm ngày Tết đủ đầy hơn mà còn là sự quan tâm ấm áp giữa mùa xuân vùng biên.

Gia đình bà Y Véc (bản Cu Tồn) cũng nghẹn ngào khi nhận món quà trên tay. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 4 con, trong đó có 1 người tàn tật. “Có quà, có thêm bữa cơm ngon cho các con. Tết này đỡ lo hơn rồi”, bà chia sẻ.

Người dân vui mừng đón nhận món quà ấm áp của bạn đọc Báo VietNamNet

Thượng Trạch là xã đặc biệt khó khăn, dân cư sống rải rác tại 20 bản, chủ yếu là đồng bào Arem, Ma Coong. Hiện vẫn còn 8/20 bản chưa có điện lưới quốc gia. Theo rà soát năm 2025, toàn xã có 569 hộ nghèo (chiếm 64,73%) và 14 hộ cận nghèo. Với nhiều gia đình, lo đủ ăn hằng ngày đã là cố gắng lớn, còn một cái Tết đủ đầy vẫn là mong ước.

Ông Nguyễn Trường Chinh – Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch chia sẻ: “Những phần quà nghĩa tình của bạn đọc Báo VietNamNet thực sự là niềm vui lớn đối với bà con. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên để người dân thêm hy vọng vào năm mới”.

30 suất quà trị giá 30 triệu đồng được đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo địa phương trao tận tay người dân Thượng Trạch

Những suất quà có thể chưa thể khỏa lấp hết những thiếu thốn còn bộn bề, nhưng là minh chứng rõ nét cho tình cảm bền bỉ mà bạn đọc VietNamNet dành cho đồng bào nghèo nơi “rốn lũ” và vùng biên.

Giữa tiết trời cuối năm còn se lạnh, những chuyến trao quà đã nối dài nhịp cầu yêu thương từ khắp mọi miền đất nước đến những bản làng xa xôi. Xuân vì thế không chỉ đến bằng thời khắc chuyển mùa, mà còn đến bằng sự sẻ chia chân thành và ấm áp nghĩa tình.

Tết ấm nơi vùng cao biên giới Tây Bắc

Trong chuỗi hoạt động trao quà Tết tại các tỉnh miền núi, vùng cao và biên giới phía bắc, Báo VietNamNet đã phối hợp với các địa phương trao tặng quà cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Hạnh Phúc

Ngày 12/2/2026 tại Lào Cai, Báo VietNamNet phối hợp cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 200 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để các hộ gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet Bùi Thị Hạ trao quà Tết cho các hộ dân nghèo ở xã Bắc Hà (Lào Cai)

Trước đó, tại Cao Bằng, 200 suất quà cũng đã được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ trao cho các hộ nghèo, người có uy tín và các gia đình dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tại các xã Quang Hán, Quang Trung và Đàm Thuỷ.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà Tết cho Người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng

Tiếp đó, trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Chiềng On (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La) tổ chức ngày 7/2/2026, Báo VietNamNet đã ủng hộ 60 suất quà trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã biên giới Yên Sơn và Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo VietNamNet đã ủng hộ 60 suất quà gửi tới Đồn Biên phòng Chiềng On để trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã biên giới Yên Sơn và Phiêng Khoài nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Những phần quà này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực đối với bà con vùng cao Tây Bắc trong dịp Tết đến, Xuân về. Những phần quà tuy còn nhỏ bé nhưng đã góp phần làm nên một mùa xuân ấm áp hơn cho nhiều gia đình còn khó khăn nơi vùng cao, biên giới.

Sau thời gian phát động chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”, Báo VietNamNet đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo bạn đọc trên cả nước. Tính đến ngày 4/2/2026, chương trình đã nhận được số tiền 181.314.847 đồng của các bạn đọc ủng hộ. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã đồng hành cùng Báo VietNamNet. Đến thời điểm hiện tại, Báo VietNamNet đã triển khai trao tận tay tới các hoàn cảnh kém may mắn, các hộ nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An… với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Báo VietNamNet trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các bạn đọc, đơn vị đã đồng hành, ủng hộ chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”.