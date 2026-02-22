Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) lúc 16h ngày 21/2 (mùng 5 Tết)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách vui xuân, từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết (16-19/2), phố cổ tạm dừng bán vé tham quan và hoạt động hướng dẫn. Trước đó, từ 14/2, các hoạt động như “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” và “Phố đêm” cũng tạm ngưng đến hết ngày 19/2.

Chiều mùng 5 Tết, các tuyến đường gần khu vực sông Hoài ken đặc người. Trong số này có rất nhiều du khách quốc tế và các tỉnh đổ về du xuân.

Khu vực chùa Cầu rơi vào tình trạng quá tải, không còn chỗ trống. Các đoàn khách đông người gặp nhiều khó khăn khi di chuyển và tham quan cùng nhau.

Cảnh tương tự diễn ra trên cây cầu An Hội. Khi mặt trời dần lặn là lúc du khách dồn về ngắm nắng vàng như mật và cảnh sắc hoàng hôn đặc biệt của Hội An.

Những hẻm nhỏ cũng đông đúc người qua lại.

Các tuyến đường chính như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú là nơi có lượng du khách đổ về đông nhất.

Một quán cà phê ở đường Trần Phú có sân thượng nhìn được toàn cảnh các nóc nhà cổ, thu hút rất đông khách.

Chị Ngọc đến từ Hà Nội loay hoay tìm góc chụp ảnh với nắng vàng dọc đường Trần Phú vì quá đông người. Trước đó, chị và các thành viên trong gia đình muốn lên quán cà phê nhưng trên sân thượng quá đông, chị đã không đủ kiên nhẫn chờ.

Ngọc Huyền, sinh viên đại học, đến phố cổ Hội An từ trưa và mất nhiều thời gian đứng đợi từng đoàn du khách đi qua mới có được tấm hình ít vướng người.

Đôi trẻ nảy ra sáng kiến đứng áp vào tường một nhà hàng có chữ "Hội An" ở cửa để chụp tấm ảnh lưu niệm.

Gia đình em Ly có hẳn một tay máy chuyên nghiệp đi cùng từ trung tâm Đà Nẵng vào Hội An để ghi lại những khoảnh khắc của ngày Tết. Để chọn được góc không vướng người, cả nhà phải vào một hẻm rất nhỏ.

Các quán ăn vặt và gánh hàng rong thu hút nhiều nhóm bạn trẻ ghé thưởng thức ẩm thực.

Khách xếp hàng mua nước trái cây trên đường Trần Phú.