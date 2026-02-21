Đi lễ chùa đầu năm là thói quen của nhiều người Việt mỗi dịp Tết đến. Trong không khí du xuân rộn ràng, chùa Bình A thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, cầu an.

Chùa Bình A được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 13.000m². Ngôi chùa mang đậm kiến trúc Phật giáo xứ Huế, hòa quyện tinh tế với những nét văn hóa Kinh Bắc.

Ghi nhận của PV, ngày mùng 5 tết Bính Ngọ, chùa Bình A đón đông đảo người dân, du khách về dâng hương, lễ Phật.

Điểm nhấn nổi bật trong khuôn viên chùa Bình A là tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam, được xác lập kỷ lục bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vào năm 2018. Tôn tượng Phật cao 32m (tính từ bệ lên đỉnh đầu Phật) và nặng gần 3.000 tấn.

Chị Đặng Thị Thúy Hằng (xã Đồng Thịnh) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến chùa Bình A du xuân, lễ Phật đầu năm để cầu mong sức khỏe, gia đạo an vui và một năm hanh thông, thuận lợi. Chùa có nhiều cảnh đẹp, không gian thanh tịnh, nên mỗi lần ghé thăm tôi đều cảm thấy rất an yên”.

Bên trong bệ tượng Phật A Di Đà, nơi phụng thờ vạn Phật, đông đảo người dân thành tâm khấn vái, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.

Du khách chiêm bái tượng Đức Phật nhập niết bàn dài 20m trong khuôn viên chùa.

Người dân, du khách xếp hàng xin chữ đầu năm.

Đại đức Thích Nhật Khánh, trụ trì chùa Bình A cho biết, tục đi lễ chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh mà còn là dịp để người dân, du khách tìm lại sự an yên, cân bằng sau một năm bộn bề.

Theo Đại đức, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, chùa đã đón hàng vạn lượt du khách và Phật tử hành hương, chiêm bái. Những ngày Tết, nhà chùa chủ động bố trí người hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi cửa Phật, đảm bảo không gian trang nghiêm, an toàn.