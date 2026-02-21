Có thời điểm các cung đường tới dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng tắc vài giờ, di chuyển hết sức khó khăn.

Ở dốc Thẩm Mã, nhiều phương tiện phải "bỏ cuộc" giữa chừng, huỷ lịch trình dự kiến. Trong khi tại khu vực bến thuyền sông Nho Quế, khách chờ hơn 40-60 phút vẫn chưa đến lượt lên thuyền. Tình trạng đông đúc, ùn ứ cũng diễn ra tại các điểm như làng Pả Vi, Nhà của Pao.

Theo báo cáo nhanh sáng 20/2 của công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tăng đột biến từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết); hệ thống phòng kín 100% và các quầy cung cấp thông tin phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

Đặc biệt, rất nhiều du khách không thể tìm được phòng lưu trú ở phố cổ Đồng Văn, Lô Lô Chải hay Mèo Vạc trong ngày 20/2. Các bài đăng tìm phòng "khẩn cấp", xin ở ghép, xuất hiện dày đặc trong các nhóm du lịch.

Tắc đường tại khu vực trạm Mèo Vạc. Ảnh: Nguyễn Thuật

Chị La Mộc, một người làm du lịch tại Tuyên Quang và quản lý hội nhóm du lịch Hà Giang gần 2 triệu thành viên cho biết, tới đêm ngày 20/2, chị vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu tìm phòng gấp giúp du khách. Nhiều gia đình còn có người già, trẻ nhỏ nhưng không thể tìm được nơi nghỉ ngơi.

"Nhiều hộ kinh doanh lưu trú tận dụng thêm cả phòng tập thể, phòng gia đình… nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu do lượng khách quá đông. Không ít người phải ngủ ở ô tô hoặc dựng lều bạt. Dự kiến tình trạng đông đúc này sẽ còn diễn ra tới ngày mùng 6 Tết", chị La Mộc cho hay.

Tối ngày 20/2, chị Lương Thị Diễn, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú - ăn uống Melody homestay ở phố cổ Đồng Văn, đã mở cửa nhà kho, phòng nhân viên, để đón miễn phí một đoàn khách Trung Quốc không tìm được nơi lưu trú.

"Đoàn khách lần đầu sang Việt Nam du lịch nên chưa có nhiều kinh nghiệm, không đặt phòng sớm. Đoàn có bà hơn 70 tuổi và các con cháu. Thấy ai cũng mệt mỏi, hoang mang nên tôi cố gắng sắp xếp chỗ ngủ giúp họ, hỗ trợ miễn phí.

Bà và các cháu nhỏ ngủ ở phòng kho và phòng nhân viên, còn thanh niên thì ngủ ở sofa. Điều kiện tuy không sang trọng nhưng đủ ấm áp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Các cơ sở xung quanh đều đã 'cháy phòng' nên tôi không tìm được nơi ở nào khác cho đoàn”, chị Diễn cho biết.

Phòng nghỉ của nhân viên được chị Diễn sử dụng để hỗ trợ đón khách miễn phí. Ảnh: NVCC

Theo chị, những ngày qua lượng khách tới phố cổ Đồng Văn tăng cao. Xuyên suốt kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 18 phòng của homestay đều được khách đặt kín từ sớm. Ngày mùng 3-4 Tết, nhiều đoàn khách liên hệ hoặc tìm tới đặt phòng nhưng chị Diễn đều phải từ chối.

Theo anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, 63 cơ sở kinh doanh lưu trú tại đây đã được khách đặt kín phòng tới hết ngày mùng 8 tết Nguyên đán Bính Ngọ.