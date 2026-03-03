Chiều 3/3 (tức 15 tháng Giêng), hàng nghìn người dân và du khách đổ về các tuyến đường thuộc phường An Đông (TPHCM) để theo dõi buổi diễu hành nghệ thuật đường phố Tết Nguyên tiêu 2026.

Năm nay, đoàn diễu hành có sự tham gia của 1.200 diễn viên quần chúng, hóa trang thành nhiều nhân vật như Thần Tài, Bát tiên, tiên nữ... để diễu hành qua các cung đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Tại các ngã tư, khu dân cư, chùa, hội quán..., các đoàn lân sư rồng dừng lại múa khoảng 5 phút, thu hút người dân hai bên đường dõi theo.