Bộ GD-ĐT vừa tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho 63 Sở GD-ĐT trong cả nước và ghi nhận, giải đáp nhiều thắc mắc.

Tại hội nghị, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nêu thực tế, năm nay Hà Nội có khoảng 126.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 17.000 so với năm 2024, đây là áp lực khá lớn với địa phương. Thành phố cũng đã huy động 16.000 người chuẩn bị tham gia công tác coi thi.

Thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn, tham mưu thành phố thành lập ban chỉ đạo, sau đó tổ chức hội nghị tập huấn thi.

Tuy nhiên, do số lượng thí sinh lớn cùng với số thí sinh tự do đa số đăng ký dự thi vào những ngày cuối gây áp lực cho đội ngũ làm công tác chuẩn bị. Ngoài ra, công tác sắp xếp phòng thi cũng khá vất vả, việc xuất file dữ liệu lớn, dẫn đến mất nhiều thời gian...

Với công tác in sao đề thi, Hà Nội xác định đây là công việc quan trọng cần phải làm kỹ vì có những điểm mới so với năm ngoái. Với số lượng thí sinh lớn nhất nước nên địa phương mong Ban chỉ đạo thi cung cấp đề thi sớm hơn 2 ngày so với các địa phương khác để có thời gian chuẩn bị.

“Năm ngoái, Hà Nội có 11 ngày in sao đề thi, mọi việc rất gấp gáp trong khi năm nay tăng thêm 17.000 thí sinh so với năm 2024”, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nói.

In sao đề thi cũng là nỗi lo của nhiều địa phương khác. Lãnh đạo nhiều sở đề xuất Bộ cần quy định về dấu hiệu phân biệt các túi đề thi của 2 chương trình (chương trình giáo dục phổ thông 2006, chương trình giáo dục phổ thông 2018-PV) để tránh việc in nhầm đề, cho đề thi vào nhầm túi, đưa đề thi vào nhầm phòng…

Về việc này, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo chương trình mới với việc thay đổi phương thức thi, số môn thi giảm, thời gian giảm… Cần tập huấn kỹ các công tác tổ chức điểm thi, tổ chức thi, chấm thi khi cùng lúc phải tổ chức thi cho cả 2 đối tượng theo học 2 chương trình.

“Về cơ bản Bộ sẽ nhất trí ý kiến và xem xét điều chỉnh hợp lý về đề xuất giao đề thi sớm hơn 2 ngày cho các địa phương đông thí sinh. Với đặc thù của Hà Nội, Bộ GD-ĐT sẽ thống nhất riêng với địa phương này”, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết.