Tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2025 ở TPHCM sáng nay (3/4), ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, năm nay sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số 100% nên tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp đều đăng ký trực tuyến.

Thí sinh tự do sử dụng VNEID để đăng ký. Thí sinh đang học lớp 12 đăng ký tại trường. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có hai chương trình để đăng ký thi là chương trình 2006 và chương trình 2018. Do vậy, khi đăng ký, thí sinh phải lựa chọn để tránh bị nhầm lẫn.

Thí sinh thi tốt nghiệp theo chương trình 2018 có 4 môn, trong đó Toán - Ngữ văn là hai môn bắt buộc, 2 môn còn lại tự chọn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Dự kiến có khoảng 1,1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp 2025.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2025 sáng 3/4 ở TPHCM.

Thí sinh thi tốt nghiệp chương trình 2006 thi các môn bắt buộc là Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp (tự chọn tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Theo ông Chương, một điểm mới của năm nay là việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ tăng cường sử dụng kết quả đánh giá quá trình học từ 30 lên 50%, nhằm đánh giá năng lực của học sinh trong 3 năm học.

Năm 2025, ngành giáo dục sẽ thí điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho thí sinh. Kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh đang học lớp 12 sẽ được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu ngành ngay sau khi kết thúc năm học vào 31/5. Bốn môn học thi tốt nghiệp chỉ chiếm 50% điểm trong việc xét tốt nghiệp, nhưng đề thi sẽ có sự phân hóa để các trường có thể xét tuyển đại học.

Ngoài ra, ông Chương cho biết, các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi ngoại ngữ. Người nước ngoài có chứng chỉ chỉ tiếng Việt được miễn môn thi Ngữ văn. Bộ GD-ĐT sẽ không quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp THPT mà chỉ giảm môn thi. Chứng chỉ ngoại ngữ phải có thời hạn đến ngày 25/6/2025.

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nhấn mạnh, năm nay sẽ có thí sinh chương trình 2006 và 2018 cùng thi tốt nghiệp. Đối với phòng thi chương trình 2006 phải in đủ mã đề thi và dù chỉ 1 thí sinh cũng phải thi riêng. Riêng phòng thi đối với thí sinh chương trình 2018, đề thi chỉ in đủ số lượng thí sinh có mặt trong phòng thi, ví dụ phòng thi có 10 thí sinh thi Vật Lý thì chỉ in mã đề từ 1-10.

Trong ngày thi tốt nghiệp, tất cả thí sinh đều phải có mặt từ đầu buổi thi, kể cả thi vào ca thứ 2, do đó phòng chờ thi rất quan trọng. Trong quá trình thi, thí sinh không được phép ra ngoài trong suốt buổi thi trắc nghiệm. Trong trường hợp bất khả kháng, phải có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ. Thời gian giữa 2 ca của bài thi tự chọn là 15 phút, trong đó 10 phút thu bài, 5 phút phát đề.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đề nghị các Sở GD-ĐT trên cả nước tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi. Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ và sẵn sàng về địa phương để hỗ trợ. “Năm nay số giám đốc sở thay đổi rất nhiều, tới thời điểm hiện giờ ít nhất 15 sở có giám đốc mới, trong đó có những người đảm nhận công tác này mới chỉ trong 1-2 tháng, do vậy nếu cần Bộ sẽ về địa phương tập huấn kỹ lưỡng cho các sở", ông Chương nói.