Sáng 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp) nhiều người dân trên địa bàn phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã mang cá chép ra thả tại hồ nước mặn Yết Kiêu nằm gần khu dân cư, để tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.

Sau khi làm lễ cúng, người dân mang cá chép ra hồ Yết Kiêu để thả. Ảnh: Phạm Công

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, cá chép chết hàng loạt vì đây là hồ nước mặn và ô nhiễm.

Theo ghi nhận, hồ nước nơi người dân thả cá có màu đen kịt, bốc mùi hôi nhẹ, nước không có dấu hiệu lưu thông. Dù vậy, do thói quen lâu năm và tâm lý “có hồ thì thả”, nhiều người vẫn lựa chọn địa điểm này để phóng sinh cá chép.

Không ít người mang theo xô, chậu cá từ sáng sớm, thành kính thả cá với mong muốn gửi gắm ước nguyện một năm mới bình an, may mắn.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau khi thả xuống, cá bắt đầu có biểu hiện bất thường như bơi chậm, nổi lờ đờ trên mặt nước. Khoảng gần 1 giờ sau, cá chết hàng loạt, trôi dạt vào ven bờ hồ.

Cá chép nổi thành mảng trên mặt hồ. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người quay lại kiểm tra không khỏi bàng hoàng khi thấy số cá mình vừa thả đã không còn sự sống.

“Thấy nước đen nhưng tôi không nghĩ ô nhiễm nặng đến mức cá chết nhanh như vậy. Mình thả cá với tâm niệm phóng sinh, ai ngờ lại thành ra thế này”, một người dân sống gần khu vực hồ chia sẻ.

Càng về trưa, càng đông người dân mang cá chép ra thả ở hồ nước mặn. Ảnh: Phạm Công

Một số người khác bày tỏ sự tiếc nuối vì vừa mất tiền mua cá, vừa cảm thấy áy náy khi vô tình gây tổn hại đến sinh vật.

Một số người dân lo ngại việc cá chết nên đã tìm đến những hồ nước ngọt để thả. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người dân sau khi được nhắc nhở đã mang cá tới hồ tiểu cảnh ở Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh và hồ nước ngọt phường Hà Lầm để thả.