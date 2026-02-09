Sáng 9/2 (22 tháng Chạp), nhiều gia đình, cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm. Từ 11h, cảnh hóa vàng bắt đầu xuất hiện trên nhiều vỉa hè phố cổ.

Quán bar của gia đình ông Hội trên phố Tạ Hiện là nơi thường xuyên có nhiều khách nước ngoài qua lại.

Khi thấy ông đốt một xấp tiền đô la Mỹ giả, một vị khách đã dừng lại xin phép chụp ảnh vì cảm thấy thú vị. Ông Hội cho biết, hằng năm gia đình thường làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm hơn khoảng 1-2 ngày để chủ động thời gian. Ông thường làm vào buổi sáng, bởi buổi chiều và tối cả khu phố rất đông khách.

Mặc dù vậy, những năm gần đây, việc cúng và hóa vàng mã đã được nhiều người tối giản đi rất nhiều.

Một chủ nhà tại phố Hàng Buồm nhanh chóng hóa vàng sau khi cúng hết tuần hương. Ông chia sẻ: "Rất nhiều gia đình chọn cúng trước vì theo quan niệm dân gian phải tiễn ông Công ông Táo về trời trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Làm cơm vào đúng ngày thì có thể sẽ hơi gấp gáp vì còn phải đi thả cá".

12h, không khó để bắt gặp cảnh hóa vàng ở vỉa hè các phố cổ như Hàng Bạc, Hàng Đào, Tạ Hiện...

Thay vì sử dụng lò đốt, một vài người trực tiếp hóa chân hương, vàng mã ngay khu vực vỉa hè. Hình ảnh ghi nhận tại phố Hàng Bông và Trần Phú.

Nhiều gia đình tất bật mua sắm lễ cúng trong buổi trưa ngày hôm nay để kịp về nhà làm cơm cúng, tiễn ông Công ông Táo về trời.