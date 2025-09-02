Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025 do Báo VietNamNet tổ chức diễn ra lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã khép lại trong ngày vui của cả dân tộc đúng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với những giai điệu hào hùng.