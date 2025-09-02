'Điều còn mãi' 2025 hoà vào dòng chảy lịch sử của dân tộcHòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025 do Báo VietNamNet tổ chức diễn ra lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã khép lại trong ngày vui của cả dân tộc đúng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với những giai điệu hào hùng.
NSƯT Phạm Khánh Ngọc thăng hoa cảm xúc trong "Nha Trang mùa thu lại về" (Văn Ký)
Ca sĩ Đinh Trang và Hoàng Kẹ kết hợp ấn tượng với "Thei Mai"
Ca sĩ Viết Danh phô diễn giọng hát nội lực cùng "Gió lộng bốn phương" (Trần Mạnh Hùng)