Nhiều năm qua, vào đúng thời khắc thiêng liêng của dân tộc, ngày Quốc khánh 2/9, hòa nhạc Điều còn mãi do Báo VietNamNet khởi xướng và tổ chức đã trở thành điểm hẹn tinh thần của khán thính giả cả nước, nơi tiếng nhạc giao hưởng hòa cùng khí phách non sông, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

Chương trình đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, sống lại ký ức hào hùng của những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do qua những tác phẩm bất hủ đầy khí thế, hòa mình vào tình yêu quê hương qua những ca khúc trữ tình sâu lắng ngọt ngào và cũng đem đến những giai điệu mới trẻ trung, thổi bùng lên khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Nhìn lại hành trình của Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi và tìm hiểu về chương trình năm 2025

Trong sắc thu vàng óng hòa cùng màu cờ đỏ rực phủ khắp non sông mừng ngày Tết Độc lập mùng 2/9, Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 trở lại với khán thính giả cả nước. Năm nay, chương trình mang một ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Điều còn mãi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ, hứa hẹn đem đến cho khán thính giả cả nước một không gian mới, những giai điệu mới.

Từ Nhà hát Hồ Gươm, Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 mở ra bản hùng ca trữ tình nối liền quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai: Tiếng đàn bầu da diết trong Đất mẹ, giai điệu Tiếng hát giữa rừng Pác Bó ngân lên như lời Bác vẫn còn đâu đây, Sông Lô cuộn chảy khí phách hiên ngang.... Một Thủ đô đượm màu thương nhớ qua ca khúc Hướng về Hà Nội và Một vòng Việt Nam hào sảng kể về một dân tộc vượt qua bão giông, cùng chung tay dựng xây tổ quốc ngày một hùng cường.

Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025, do Báo VietNamNet tổ chức phát sóng trực tiếp trên VTV1 vào lúc 14h ngày 2/9 tiếp tục gìn giữ và phát huy nét đẹp của âm nhạc dân tộc, tạo nên một bản trường ca sống động tôn vinh quá khứ, tiếp lửa hôm nay và mở ra khát vọng tương lai.

Điều còn mãi - âm nhạc của Tổ quốc, khúc ca của hòa bình, lời thề của non sông trong ngày 2/9, cùng dựng xây một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.