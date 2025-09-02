Các nghệ sĩ tham gia "Điều còn mãi" 2025.

Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi năm nay diễn ra diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Điều còn mãi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn 1 thập kỷ tổ chức, Điều còn mãi năm nay có nhiều nghệ sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, Điều còn mãi 2025 đón chào sự trở lại của Hồng Nhung, Tùng Dương và Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những chương trình Điều còn mãi trước đây nhưng vắng mặt các năm gần đây.

14h: Đúng 2h chiều, theo thông lệ, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi mở màn bằng Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Toàn bộ khán phòng đứng lên làm lễ chào cờ trong tiếng nhạc hào hùng.

* Tiếp tục cập nhật