Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi năm nay diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Điều còn mãi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn 1 thập kỷ tổ chức, Điều còn mãi năm nay có nhiều nghệ sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, Điều còn mãi 2025 đón chào sự trở lại của Hồng Nhung, Tùng Dương và Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những chương trình Điều còn mãi trước đây nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" năm nay diễn ra đúng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong nhiều năm qua, Điều còn mãi đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, ý nghĩa với khán giả cả nước. Năm 2025 được xem là 1 dấu mốc nhiều ý nghĩa, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Điều còn mãi tiếp tục vang lên như một khúc ca bất tận, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt Nam.

Điều này cũng thể hiện nỗ lực và tâm huyết của những người thực hiện chương trình trong hơn một thập kỷ qua.

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo dõi chương trình "Điều còn mãi".

16h25': Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2025 khép lại thành công rực rỡ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa cho BTC và các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

16h15': Tiết mục Như có Bác trong ngày đại thắng kết thúc Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025.

Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong nhiều năm trở thành biểu tượng bất diệt của niềm vui chiến thắng.

Đây còn là bản hùng ca khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, đồng thời cũng là lời tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc.

Ban tổ chức Điều còn mãi đã chọn tác phẩm ý nghĩa trên để khép lại trọn vẹn chương trình qua màn hòa ca của tập thể các nghệ sĩ.

Tiết mục gửi gắm niềm khát vọng hòa bình của dân tộc, đồng thời đánh dấu cả nước bước sang 1 hành trình mới để kiến tạo tương lai.

16h09': Ca khúc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - bản hit gây sốt thời gian qua - được vang lên trên sân khấu Điều còn mãi.

Tác phẩm với hình ảnh người Việt lam lũ, kiên cường đấu tranh, xây dựng đất nước trở nên bi tráng và hào hùng qua giọng hát nội lực của Tùng Dương lần đầu kết hợp dàn nhạc giao hưởng.

Tùng Dương gây ấn tượng với áo dài đỏ đính hình bản đồ Việt Nam khi hát "Một vòng Việt Nam".

Dù là hit "tủ", Tùng Dương nói anh và ê-kíp tập luyện kỹ lưỡng, trăn trở hát sao cho mang đúng tinh thần cả dân tộc hân hoan đón chào dịp lễ kỷ niệm lớn.

Những giai điệu ngân vang trong Điều còn mãi không chỉ đưa người nghe đến khát vọng về 4 phương trời, mà còn khơi dậy tình yêu quê hương tha thiết với những miền đất đã làm nên hồn cốt Việt Nam.

Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023 lần đầu biểu diễn trên sân khấu "Điều còn mãi".

16h03': Huế - Sài Gòn - Hà Nội - ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn đoàn kết giữa 3 miền tổ quốc được thổi làn gió mới mẻ qua tiếng hát của Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023.

Lần đầu tham gia Điều còn mãi, nam ca sĩ thấy vinh dự khi được cất tiếng hát tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

15h56': Dàn hợp xướng Kosmos Opera mang đến hình ảnh 1 Sài Gòn trẻ trung, năng động và phóng khoáng với Sài Gòn đẹp lắm.

Tác phẩm với ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ, nay được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn, nâng tầm giá trị trong khuôn khổ buổi hòa nhạc quốc gia.

Ca sĩ Viết Danh với "Gió lộng bốn phương".

15h49': Ca sĩ Viết Danh được giao thể hiện Gió lộng bốn phương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Nam ca sĩ nhận xét đây là bài hát hay nhưng cực khó, khiến anh gặp áp lực, thách thức.

Trên sân khấu, ca sĩ tự tin cất giọng, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần lạc quan của ca khúc đến người nghe.

Giai điệu hào hùng, lời ca mạnh mẽ của tác phẩm truyền cảm hứng về một tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến, dựng xây quê hương.

Ca sĩ Đinh Trang trên sân khấu "Điều còn mãi".

15h44': Ca sĩ Đinh Trang và Hoàng Kẹ kết hợp ấn tượng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời trong tiết mục Thei Mai.

Đây là 1 tác phẩm đậm đà sắc thái truyền thống và hiện đại, hòa quyện giữa âm hưởng dân ca Việt Nam và phong cách hòa tấu giao hưởng.

2 MC dẫn dắt chương trình năm nay.

Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi vẫn luôn trên hành trình khai thác kho tàng âm nhạc khổng lồ của Việt Nam, để mỗi chương trình mang lại những điều mới mẻ từ sự kết hợp của truyền thống và hiện đại.

Những giá trị vững bền cùng năm tháng hòa cùng làn gió mới mang hơi thở thời đại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, cùng dựng xây 1 Việt Nam hùng cường, giàu đẹp.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp NSƯT Phạm Khánh Ngọc góp mặt trong chương trình "Điều còn mãi".

15h39': Với chất giọng nữ cao cảm xúc hòa quyện cùng nền tảng kỹ thuật hàng đầu, NSƯT Phạm Khánh Ngọc truyền tải trọn vẹn cảm xúc trong Nha Trang mùa thu lại về (Văn Ký) - nhạc phẩm hay viết về mùa thu, đã trở thành giai điệu đi cùng năm tháng.

Ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng mạnh khi trở lại chương trình sau 2 năm vắng bóng.

15h33': Ca sĩ Tùng Dương với Sông Đắk Krông mùa xuân về (Tố Hải) truyền tải âm hưởng dân tộc mạnh mẽ, đồng thời ca ngợi sức sống mãnh liệt.

Như mọi khi, nam ca sĩ vẫn truyền tải màu sắc đương đại cùng tinh thần tích cực, sôi động trong những ngày cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Sân khấu Điều còn mãi còn là dịp đặc biệt để kỷ niệm 80 năm của lực lượng công an nhân dân, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ những thành quả của Cách mạng Việt Nam.

Điều này được thể hiện qua 3 tác phẩm: Chúng ta là chiến sĩ công an; Gửi em chiếc nón bài thơ và Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ.

Tiết mục "Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ".

15h13': Tiết mục Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ do NSƯT Lệ Giang và nhóm Nét Việt thể hiện là điểm nhấn khép lại phần 1 của chương trình.

Tác phẩm dân ca và nhạc cung đình Huế này được chuyển soạn để kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc truyền thống và tinh thần giao hưởng hiện đại.

Ca sĩ Bạch Trà toả sáng trên sân khấu 'Điều còn mãi'.

15h07': Ca sĩ Bạch Trà với ca khúc Gửi em chiếc nón bài thơ (Nhạc: Lê Việt Hoà, Phỏng thơ: Sơn Tùng). Vốn là người con xứ Bình Trị Thiên, chất dân ca Huế chảy sâu trong người, nữ ca sĩ nỗ lực truyền tải trọn vẹn âm điệu dịu dàng, trữ tình và trầm lắng của tác phẩm đến người nghe.

15h01': Tiết mục Chúng ta là chiến sĩ công an (Nhạc và lời: Trọng Bằng), nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn vang lên hào hùng, khơi dậy tinh thần kiên cường của các chiến sĩ qua màn thể hiện của hợp xướng Kosmos Opera.

Hợp xướng Kosmos Opera cùng màn kết hợp ấn tượng với dàn nhạc.

14h55': Sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Hồng Nhung trở lại Điều còn mãi với tiết mục Bài ca Hà Nội (Nhạc và lời: Vũ Thanh, chuyển soạn: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng).

Ca sĩ Hồng Nhung chọn áo dài đỏ để thể hiện một ca khúc về Hà Nội ở "Điều còn mãi".

Hồng Nhung thừa nhận run khi nhận thể hiện bởi ca khúc trước đó từng gắn liền với tên tuổi NSND Lê Dung.

Quá trình tập luyện, chị được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng góp ý để tạo phiên bản riêng của mình - với cách nghĩ và sự tự hào của người Hà Nội trong ngày trọng đại của cả nước.

Nghệ sĩ Phan Phúc cùng nhạc trưởng Olivier Ochanine và dàn nhạc SSO mang đến màu sắc mới cho tác phẩm "Hướng về Hà Nội".

14h46': Cellist Phan Phúc thăng hoa với tác phẩm Hướng về Hà Nội (Nhạc và lời: Hoàng Dương), nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn.

Để chuẩn bị cho tiết mục, Phan Đỗ Phúc dành thời gian suy ngẫm về lời bài hát, tìm nghe các phần biểu diễn của những ca sĩ gạo cội để có tiết mục mang dấu ấn riêng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Nhóm Áo Lính với "Tiểu đoàn 307".

14h40': Tiết mục Tiểu đoàn 307 (Nhạc: Nguyễn Hữu Trí; phỏng thơ Nguyễn Bính) được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, do Nhóm Áo Lính biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Tác phẩm cách mạng đi cùng năm tháng, sống mãi với truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam nay trở nên trẻ trung, mới mẻ qua phần thể hiện của nhóm Áo Lính.

14h32': Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi lần đầu biểu diễn tại Điều còn mãi với tác phẩm Sông Lô (nhạc và lời: Văn Cao), nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi thăng hoa trong lần đầu biểu diễn tại "Điều còn mãi".

Năm nay là năm tiếp theo Điều còn mãi đưa yếu tố quốc tế đến với chương trình khi có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine lần thứ 2 chỉ huy dàn nhạc ở "Điều còn mãi".

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng kể những câu chuyện âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu, sân khấu năm nay cũng có sự tham gia của 1 số tài năng trẻ như nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi & nhóm Nét Việt.

Điều này thể hiện sự tiếp nối thế hệ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, về ý chí kiên cường của người dân Việt Nam trong chiến đấu, lao động.

NSƯT Lan Anh gây ấn tượng trong lần trở lại với "Điều còn mãi" sau gần 1 thập kỷ.

14h25': Tiết mục Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ) được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn, do NSƯT Lan Anh biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine.

NSƯT Lệ Giang thăng hoa với tiếng đàn bầu da diết.

14h14': Mở đầu chương trình là ca khúc Đất mẹ (tác giả Trần Mạnh Hùng) do NSƯT Lệ Giang biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng SSO dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet phát biểu khai mạc chương trình.

14h08': Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu khai mạc chương trình.

14h: Đúng 2h chiều, theo thông lệ, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi mở màn bằng Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Toàn bộ khán phòng đứng lên làm lễ chào cờ trong tiếng nhạc hào hùng.