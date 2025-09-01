Ngày 1/9, các nghệ sĩ có buổi luyện tập thứ hai để chuẩn bị cho chương trình Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 diễn ra vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Các nghệ sĩ tập trung cao độ trong buổi tập, không khí gấp rút nhưng đầy hứng khởi.

Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine rất cẩn thận tập luyện kỹ càng cho từng tiết mục.

Điều còn mãi 2025 đánh dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương. Nếu Hồng Nhung sẽ thể hiện Bài ca Hà Nội thì Tùng Dương được giao thể hiện 2 ca khúc Sông Đắk Krông mùa xuân về và Một vòng Việt Nam.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình say mê luyện tập, dành nhiều tâm huyết để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất.

Tham gia chương trình năm nay, NSƯT Lệ Giang cùng nhóm Nét Việt biểu diễn tiết mục Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hổ (nhạc cung đình Huế).

NSƯT Lệ Giang cho biết, đây là lần thứ 2 tham gia Điều còn mãi, lại đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên cảm xúc càng đặc biệt. Điều khiến chị háo hức và vinh dự là được độc tấu tác phẩm Đất mẹ, sáng tác dành riêng cho đàn bầu của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Chị chia sẻ: “Điểm độc đáo của màn trình diễn này là nhạc cụ truyền thống Việt Nam hòa quyện với dàn nhạc giao hưởng, mang lại hơi thở mới vừa truyền thống, vừa hiện đại. Là nghệ sĩ được đại diện thể hiện tác phẩm này, tôi luôn nỗ lực hết sức để chuyển tải trọn vẹn tinh thần của tác phẩm, mang đến cho khán thính giả những tiếng đàn bầu thật hay, thật ý nghĩa trong chương trình Điều còn mãi 2025”.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine liên tục trao đổi với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng để hiểu rõ hơn từng tổng phổ.

Năm nay, ca sĩ Phạm Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Nha Trang mùa thu lại về của nhạc sĩ Văn Ký - một nhạc phẩm hay viết về mùa thu, đã trở thành giai điệu đi cùng năm tháng.

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc chia sẻ, năm nay là năm thứ 6 liên tiếp chị góp mặt trong chương trình Điều còn mãi. Với chị, đây vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là cuộc hẹn nghệ thuật đặc biệt vào mỗi dịp Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Điều còn mãi 2025 có nhiều nghệ sĩ lần đầu góp mặt như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn 1 thập kỷ tổ chức.

Lần đầu góp mặt tại chương trình Điều còn mãi, ca sĩ Viết Danh sẽ thể hiện tác phẩm Gió lộng bốn phương. Trong buổi luyện tập hôm nay, phần phối hợp giữa anh và dàn nhạc diễn ra rất ăn ý.

Nghệ sĩ cello Phan Phúc phối hợp rất nhịp nhàng cùng nhạc trưởng và dàn nhạc, từng nốt nhạc được thể hiện đầy cảm xúc. Trong chương trình năm nay, anh trình diễn tác phẩm Hướng về Hà Nội.

Bạch Trà là ca sĩ đảm nhiệm thể hiện ca khúc Gửi em chiếc nón bài thơ. Sau 2 buổi tập, cô đã phối hợp nhuần nhuyễn cùng dàn nhạc và tự tin với phần trình diễn của mình, sẵn sàng mang đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Dàn hợp xướng Kosmos Opera tập trung cao độ trong buổi luyện tập hôm nay. Nhạc trưởng Olivier Ochanine bày tỏ sự hài lòng về phần luyện tập của dàn hợp xướng này. Ông cho rằng, cũng như năm trước, năm nay dàn hợp xướng tiếp tục hợp tác rất ăn ý.

Đinh Trang và Hoàng Kẹ cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời tiếp tục luyện tập tiết mục Thei Mai – tác phẩm kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng dân ca Việt Nam và phong cách giao hưởng hiện đại.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi trở về từ châu Âu để lần đầu góp mặt trong Điều còn mãi với tác phẩm Sông Lô cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Cô cho biết đã nghiên cứu kỹ bản gốc, lắng nghe các cách thể hiện khác nhau và trao đổi với nhạc trưởng Olivier Ochanine để giữ nguyên cảm xúc gốc, đồng thời tạo hơi thở mới qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Trong chương trình Điều còn mãi 2025, NSƯT Lan Anh được giao bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Nhóm Áo Lính phối hợp ăn ý với dàn nhạc.

Sau thời gian dài vắng bóng, diva Hồng Nhung tái ngộ khán giả Điều còn mãi qua ca khúc Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh.

Kết thúc buổi tập luyện, nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine cho biết ông rất ấn tượng trước sự nỗ lực của các ca sĩ tham gia Điều còn mãi 2025. Họ không chỉ hát đúng nhạc mà còn chuyển tải được cảm xúc, thấu hiểu ca khúc hơn, mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho chương trình.

Ông nhấn mạnh, so với buổi tập đầu, chất lượng và năng lượng trong buổi tập thứ 2 đã tăng gấp nhiều lần. Từ những nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Hồng Nhung... cho tới các giọng ca trẻ đều toát lên tinh thần cống hiến.

Chương trình Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 14h ngày 2/9, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.