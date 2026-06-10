Năm nay, gần 8.000 thí sinh của tỉnh Lào Cai sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại 24 điểm thi, với 352 phòng thi. Trong khi đó, địa bàn rộng, nhiều học sinh sinh sống ở vùng cao, khoảng cách di chuyển xa và thời điểm tổ chức kỳ thi thường trùng với mùa mưa lũ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lào Cai, bà Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Địa phương xác định yêu cầu cao nhất là bảo đảm kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã thành lập các tổ hỗ trợ liên xã có nhiệm vụ phối hợp xử lý ngay tại chỗ các tình huống phát sinh như thiên tai, mất điện hoặc các sự cố khẩn cấp. Cùng với đó, địa phương tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, đồng thời xây dựng phương án phối hợp liên ngành giữa công an, quân sự, y tế, điện lực nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.

Với tỉnh vùng cao Sơn La, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 14.388 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 923 thí sinh so với năm trước; tổ chức tại 33 điểm thi, với 674 phòng thi. Dự kiến, sẽ có 2.427 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, y tế và các lực lượng phục vụ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi được rà soát kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, phương án bảo quản đề thi, bài thi và điều kiện an ninh, an toàn.

Riêng đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương xây dựng phương án dự phòng, bố trí nơi ăn ở tập trung, phương tiện đưa đón học sinh ở xa nhằm bảo đảm không có thí sinh nào vì điều kiện khách quan mà không thể tham dự kỳ thi.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là việc thành lập Ban Chỉ đạo tại các xã, phường có điểm thi. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhân sự tại các xã, phường có sự thay đổi, do đó, ngành giáo dục xây dựng kế hoạch tập huấn về quy chế, nghiệp vụ và quy trình tổ chức thi cho toàn bộ lực lượng tham gia công tác thi.

Nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Tại điểm thi có nguy cơ cao sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay, đồng thời, phối hợp lực lượng công an triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Bên cạnh hoàn tất các điều kiện tổ chức kỳ thi, ngành đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; sẵn sàng phương án hỗ trợ điểm thi, thí sinh trong trường hợp thiên tai nhất là khi tỉnh đã bước vào mùa mưa.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Huy động sự vào cuộc của các cấp

Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách những học sinh cần được hỗ trợ về đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các xã, phường có điểm thi chủ động bố trí địa điểm lưu trú miễn phí khi cần thiết, đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ đưa đón thí sinh, hướng dẫn di chuyển và kịp thời giúp đỡ trường hợp gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Ngành giáo dục cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dự thi.

Nhằm vận hành kỳ thi an toàn và đúng quy chế, Hội đồng thi tỉnh Cà Mau đã huy động nguồn lực nhân sự với hơn 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Trong đó, nòng cốt là ngành giáo dục và đào tạo với hơn 2.590 người.

Bên cạnh đó, các cơ quan ban, ngành phối hợp chặt chẽ khi điều động khoảng 140 chiến sĩ công an để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn khâu in sao, vận chuyển đề thi, cùng khoảng 70 nhân viên y tế túc trực chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Đặc biệt, để kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng vừa chính thức công bố 2 số điện thoại đường dây nóng trực 24/7.

Từ những lớp học vùng cao, biên giới phía Bắc đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ, hơn 1 triệu học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi với quyết tâm cao. Sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên cùng ý chí vượt khó, nỗ lực học tập của các em đang tiếp thêm động lực và sự tự tin để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mở ra cánh cửa mới cho tương lai phía trước.

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776 thí sinh, tăng khoảng hơn 50 nghìn người so với năm 2025.