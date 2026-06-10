Ngày 10/6, hơn 1,2 triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để các em đảm bảo thể lực dẻo dai và tinh thần minh mẫn nhất trong thời tiết nắng nóng, PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã đưa ra những lưu ý đặc biệt về chế độ ăn uống dành cho các sĩ tử.

Uống đủ nước và bù điện giải đúng cách

Dưới thời tiết nắng nóng, việc ôn luyện và thi cử căng thẳng khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Quá trình này làm cơ thể mất nước và các khoáng chất thiết yếu (điện giải) một cách nhanh chóng.

Các thí sinh nên uống đủ nước và đều đặn, không đợi khát mới uống, duy trì thói quen uống nước bằng cách luôn mang theo chai nước bên mình. Lượng nước cần cung cấp tùy thuộc vào cân nặng của các sĩ tử (khoảng 1,5-2,5 lít/ngày).

Đồ uống nên bổ sung: Khi đổ mồ hôi nhiều hoặc cảm thấy mệt mỏi do mất nước, thí sinh có thể bổ sung nước dừa tươi, nước cam, dung dịch oresol.

Đồ uống cần tránh: Không nên uống nước ngọt có gas, đồ uống nhiều đường, trà đặc, cà phê và đồ uống có cồn có thể làm tăng mất nước hoặc gây khó ngủ.

Trong những ngày thi, sĩ tử tuyệt đối không ăn đồ lạ. Ảnh: VNN

Bên cạnh đó, thường xuyên ăn những thực phẩm giàu nước cũng là cách tốt để cơ thể nhận được đủ nước. Các loại rau củ, trái cây mọng nước như dưa hấu, dưa chuột, cam, bưởi, cà chua, rau xà lách... không chỉ cung cấp nước mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên cho cơ thể.

Ưu tiên thực phẩm mát, dễ tiêu hóa

Trong thời tiết nóng, hệ tiêu hóa của con người thường kém hoạt động hơn. Việc ăn các món dầu mỡ, khó tiêu có thể gây đầy bụng, khó chịu, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung của học sinh.

Phụ huynh và các sĩ tử hãy chọn các món được chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc canh thanh mát. Những món ăn này vừa giúp cơ thể dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng vừa giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa.

Thí sinh không được bỏ bữa, nhất là bữa sáng

Não bộ cần một nguồn năng lượng ổn định để duy trì sự tập trung và trí nhớ. Do đó, thí sinh tuyệt đối không nên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, thời điểm cung cấp năng lượng khởi động cho một ngày thi hiệu quả. Bữa sáng nên đầy đủ và cân đối các thành phần sau:

- Carbohydrate phức hợp: Chọn gạo lứt, yến mạch, khoai lang, bún, phở (ít dầu mỡ). Các thực phẩm này giải phóng năng lượng từ từ, giúp đường huyết ổn định, tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải giữa chừng. Hạn chế bánh kẹo ngọt, nước ngọt vì gây tăng đường huyết đột ngột và sau đó là cảm giác kiệt sức.

- Protein chất lượng cao: Bổ sung trứng, thịt nạc (gà, bò), cá, đậu phụ, sữa, sữa chua. Protein cung cấp acid amin xây dựng tế bào não và các chất dẫn truyền thần kinh, tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và giảm căng thẳng.

Ngoài ra, PGS Nguyễn Trọng Hưng cũng lưu ý, trong những ngày thi, các em học sinh nên ăn đúng giờ, duy trì lịch trình ăn uống đều đặn để cơ thể có thể hoạt động ổn định nhất.

Thí sinh tuyệt đối tránh ăn các món lạ, nhất là những món chưa từng ăn thử bao giờ, các món ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh để tránh nguy cơ rối loạn tiêu hóa ngay trước và trong ngày thi.

“Ngoài ra, các sĩ tử chỉ nên ăn một lượng vừa phải, không ăn quá no để tránh cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi. Nếu có thể, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống tại nhà để các con mang theo nhằm đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng”, PGS Nguyễn Trọng Hưng nói.