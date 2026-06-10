Ngày 10/6, Văn phòng Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng A03, năm 2026, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc, với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh, đông nhất từ trước đến nay.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng A03. Ảnh: Bộ Công an

Cũng theo Đại tá Trần Hồng Quang, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Trong đó, các lực lượng sẽ nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

"Điển hình như các đường dây thi thuê, thi hộ, thi kèm; hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận thi cử; các vi phạm quy trình, quy định trong các khâu ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi...

Lực lượng Công an cũng sẽ tập trung xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận", Đại tá Trần Hồng Quang nói.

Tai nghe, camera siêu nhỏ được thí sinh dùng để gian lận trong kỳ thi. Ảnh: Bộ Công an

Phó Cục trưởng A03 nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, tập huấn cho những người tham gia tổ chức kỳ thi, thí sinh và phụ huynh nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Đồng thời, hướng dẫn cách phòng ngừa, phát hiện và xử lý việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, công nghệ AI để gian lận.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khuyến cáo hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại những điểm thi có nguy cơ cao.

Đây là giải pháp quan trọng, cần thiết trên tinh thần "lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ".