GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Theo ông Chương, đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề thi sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Tùng

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng khẳng định đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được xây dựng đúng theo những phương pháp khảo thí và bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Đề thi phải đảm bảo đánh giá được kiến thức cơ bản để xét tốt nghiệp, đồng thời có sự phân hóa để giúp tuyển sinh đại học, đặc biệt là các trường top trên. Những việc này chúng tôi đã trao đổi với hội đồng ra đề và thực hiện đúng theo những nguyên tắc đó”, ông Chương chia sẻ.

Đề thi phải bảo đảm độ phân hóa tốt hơn cũng là một trong những định hướng, giải pháp của Bộ GD-ĐT năm nay nhằm nâng cao tính công bằng trong chấm thi môn tự luận, hạn chế việc nơi chấm "chặt", nơi chấm "lỏng".

Năm 2026 là lần đầu tiên toàn quốc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với số lượng thí sinh toàn quốc cũng như từng địa phương tăng mạnh so với năm 2025.

Theo ông Chương, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương đã sẵn sàng.

Theo kế hoạch, công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi các môn tự chọn). Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng).