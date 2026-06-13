Đáp án mở, chấm theo hướng khuyến khích tư duy

Theo hướng dẫn chấm của Sở GD-ĐT TPHCM, đề thi Toán được phân hóa từ mức độ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao.

Ở nhóm câu hỏi cơ bản, thí sinh thực hiện các yêu cầu về hàm số bậc hai, phương trình bậc hai và xác suất thống kê. Câu 1 yêu cầu vẽ đồ thị hàm số và xác định tọa độ điểm trên đồ thị; câu 2 vận dụng định lý Viète để chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt và tính giá trị biểu thức mà không cần giải phương trình; câu 3 khai thác biểu đồ khảo sát thời gian sử dụng điện thoại của học sinh để tính số liệu và xác suất. Đây đều là những nội dung quen thuộc, giúp học sinh nắm chắc kiến thức nền có thể đạt điểm tương đối thuận lợi.

Nhóm bài toán thực tế gồm các bài 4, 5 và 6, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đại số, hình học và lập phương trình. Nội dung xoay quanh việc tính diện tích mảnh đất, thể tích và chi phí sơn một bình inox, cũng như bài toán năng suất lao động của hai đội thi công. Những câu hỏi này gắn với đời sống, phù hợp định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Câu hình học 3 điểm tiếp tục là phần khó nhất của đề thi. Học sinh phải chứng minh tứ giác nội tiếp, các cặp tam giác đồng dạng, thiết lập hệ thức hình học, chứng minh song song và giải bài toán diện tích theo bán kính đường tròn ngoại tiếp. Đây là phần đòi hỏi tư duy tổng hợp và khả năng liên kết nhiều chuyên đề kiến thức.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên Toán, Trường THPT Thủ Đức, cho biết đáp án được xây dựng khá rõ ràng. Với mỗi câu, học sinh có cách giải khác đáp án nhưng lập luận đúng, kết quả đúng vẫn được hưởng trọn số điểm.

Điểm thi môn Toán chắc chắn cao hơn

Khoảng 10 năm trở lại đây, TPHCM liên tục đổi mới đề thi môn Toán theo hướng tăng cường tính thực tiễn. Tuy nhiên, phổ điểm môn thi này trong thời gian dài chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Giai đoạn 2018-2024 (trừ năm 2021 không tổ chức thi do ảnh hưởng dịch Covid-19), hầu như năm nào cũng có khoảng một nửa số bài thi dưới 5 điểm.

Năm 2024 là minh chứng rõ nét khi hơn 55.000 trong tổng số 98.400 thí sinh dự thi môn Toán đạt dưới trung bình. Trong đó, hàng trăm em chỉ đạt từ 0,25 đến 1 điểm. Toàn thành phố có 49 điểm 10, còn mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 5 với 7.150 thí sinh.

Năm 2023, khoảng 55% bài thi đạt trên trung bình, phổ điểm tập trung chủ yếu từ 5-7. Thành phố ghi nhận 121 điểm 10 nhưng cũng có tới 165 bài thi bị điểm liệt.

Sau nhiều năm có khoảng một nửa số bài thi dưới trung bình, năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực khi môn Toán phần nào "phá dớp". Trong hơn 76.300 thí sinh dự thi, số bài dưới 5 điểm giảm còn khoảng 28.000, tương đương gần 1/3 tổng số bài thi. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 với 4.580 thí sinh, cho thấy phổ điểm đã dịch chuyển theo hướng khả quan hơn.

Nhận định về đề thi năm nay, thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề được xây dựng trên tinh thần dùng chung cho cả ba khu vực tuyển sinh, bảo đảm tính đồng đều và mức độ phân hóa ở ngưỡng vừa phải.

Theo thầy Chính, phần lớn câu hỏi mang tính cơ bản, không đánh đố. Tuy nhiên, ở câu 7 ý c, đề được tách thành hai ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm thay vì gộp thành một ý 0,5 điểm như trước. Cách chia nhỏ này giúp việc phân loại thí sinh chặt chẽ hơn.

"Đề thi tạo được độ phân hóa nhất định nhưng chưa thật sự mạnh. Nhìn chung, đề không có nhiều đột phá so với các năm trước, song vẫn bảo đảm tính an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều", thầy Chính nhận định và dự đoán phổ điểm sẽ tập trung trong khoảng 6-7 điểm.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đề thi năm nay giữ ổn định cả về cấu trúc lẫn số lượng câu hỏi. Các dạng bài đều quen thuộc như vẽ parabol, phương trình bậc hai, đọc biểu đồ, tính diện tích, thể tích, bài toán năng suất và hình học đường tròn.

"Thí sinh sẽ không gặp nhiều bất ngờ nếu đã ôn tập bám sát đề minh họa và đề thi các năm trước. Đây là đề thi mang tính kế thừa, giúp học sinh phát huy năng lực trong khuôn khổ quen thuộc", thầy Tuấn Anh nói.

Theo thầy, dù đề có phần nhẹ hơn năm trước nhưng không đồng nghĩa dễ đạt điểm cao. Các câu hỏi từ ngưỡng 6,5 điểm trở lên vẫn được cài cắm những chi tiết phân hóa nhằm đánh giá chính xác năng lực thí sinh.

Thầy Tuấn Anh dự đoán phổ điểm môn Toán năm nay sẽ khá đẹp, tương đối cân đối và lệch phải nhẹ, tức số lượng học sinh đạt mức trung bình - khá chiếm tỷ lệ lớn. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất có thể dao động trong khoảng 5,5-6,5 điểm. Đặc biệt, với mặt bằng đề thi và đáp án hiện nay, môn Toán chắc chắn sẽ có không ít điểm 10.