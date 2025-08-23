Những sản phẩm nhỏ bé nhưng mang trong đó là ước vọng trong veo trẻ thơ, sự biết ơn, lòng yêu nước của thế hệ trẻ tới những người đã và đang bảo vệ, xây dựng và gìn giữ bình yên cho Tổ quốc, để tiếp nối truyền thống, “viết tiếp câu chuyện hòa bình” và chắp cánh cho những giấc mơ Việt Nam.