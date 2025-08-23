Cách yêu nước sáng tạo và độc đáo của gen Z

Nằm trong bộ sưu tập mang tên Vinh quang Việt Nam, gần 20 mẫu sản phẩm thủ công sơn mài đã được các họa sĩ trẻ nghiên cứu, sáng tạo trong 4 tháng để ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.