Là kênh tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố Hà Nội, ứng dụng “Công dân Thủ đô số” iHanoi mở thêm một không gian cho phép các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thủ đô có thể phản ánh nhiều vấn đề tới các cấp chính quyền để được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Việc nền tảng “A80 - Tự hào Việt Nam” được tích hợp lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số” iHanoi sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc tiếp nhận, tương tác thông tin với các cấp chính quyền thành phố liên quan tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hiện tại, bên cạnh việc truy cập website a80.hanoi.gov.vn, tải ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” trên App Store hoặc Google Play, người dân và du khách còn có thêm lựa chọn truy cập vào iHanoi để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.

Được chính thức cho ra mắt vào ngày 8/8, “A80 – Tự hào Việt Nam” là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội; kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt nền tảng “A80 - Tự hào Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, với nỗ lực cao độ trong từng chi tiết về nội dung lẫn hạ tầng kỹ thuật cho nền tảng thông tin tuyên truyền các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, năm 2025 – một mốc son lịch sử – ghi dấu 80 năm kể từ mùa thu vĩ đại năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng.

Trong dòng chảy hào hùng ấy, Thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi chứng kiến những thời khắc lịch sử trọng đại, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước. Với trọng trách là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, Hà Nội đang ngày đêm chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo và sáng tạo cho chuỗi sự kiện lớn của dân tộc.

“Với sứ mệnh được giao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng một hệ sinh thái số mang tên A80 – Tự hào Việt Nam. Đây không chỉ là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà là một 'trợ lý thông minh', một 'người bạn đồng hành' cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm, và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô”, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay.

Theo Ban tổ chức, “A80 - Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm.

Với nền tảng số này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Trên nền giao diện được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, các chuyên mục nội dung của “A80 - Tự hào Việt Nam” được bố cục mạch lạc, trực quan, dễ sử dụng, từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh - video, cho đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực.

Bên cạnh việc được tích hợp mạng xã hội tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng, nền tảng “A80 - Tự hào Việt Nam” còn cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng, đó là: Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo”, sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực; cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch; bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…

Đặc biệt, “A80 - Tự hào Việt Nam” còn là không gian để mọi người gắn kết và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Trong đó, mục “80 đẹp lắm” tổng hợp hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, tạo nên “bức tranh” chung về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước, hướng về lịch sử. Công cụ tạo thiệp, avatar sắc cờ đỏ sao vàng giúp người dân dễ dàng chia sẻ cảm xúc, tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.