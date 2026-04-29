Dự án cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2025. Tại khu vực phường Hồng Hà, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đang được đẩy nhanh.

UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hơn 27.886m2 mặt bằng, đạt khoảng 62,68% tổng diện tích cần thu hồi.

Đơn vị thi công đặt rào chắn, căng dây để đảm bảo an toàn. Tại khu vực đầu ngõ 482 Bạch Đằng, nhiều ngôi nhà đã được dỡ bỏ.

Ông N.V.Đ. (người dân) cho biết, chiều 27/4, gia đình ông thuê thợ tháo dỡ và vận chuyển đồ đạc. "Ngôi nhà của tôi nằm trong ngõ, có diện tích hơn 60m2, xây 4 tầng đã được chính quyền đo đạc và thỏa thuận đền bù", ông Đ. nói.

Hàng trăm hộ dân tại các phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hồng Hà, chân đê Nguyễn Khoái... nhanh chóng tháo dỡ đồ đạc để chuyển đi.

Thửa đất rộng hơn 115m2 nằm tại số 494 - 496 của gia đình người phụ nữ này cũng nằm trong diện GPMB. Diện tích đất trong chỉ giới GPMB của gia đình chị là 12,6m2, sẽ được đền bù hơn 1,6 tỷ đồng.

"Tôi đồng thuận với chính sách đền bù của chính quyền, gia đình cũng tức tốc chuyển đi khi nhận được thông báo. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa nhận được tiền đền bù nên sẽ thuê nhà gần đây để ổn định trước đã", chị nói.

Một số ngôi nhà trên phố Vạn Kiếp đã hoàn tất việc di dời tài sản, chỉ chờ dỡ bỏ.

Phố Vạn Kiếp nhộn nhịp phương tiện vận chuyển khi các hộ dân đồng loạt tháo dỡ phục vụ công tác GPMB.