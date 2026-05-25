Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô hơn 11.400ha, được triển khai trên địa bàn 16 phường, xã. Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi dự án, khu vực nghiên cứu hiện có khoảng 70.474 hộ dân với khoảng 247.431 người.

Ngoài việc phục vụ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu vực này cũng được nghiên cứu bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Dự kiến các khu đô thị tái định cư sẽ được bố trí tại khu vực Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có tổng vốn khoảng 51.945 tỷ đồng, quy mô 280,55ha. Trong hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, đây là một dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khu đô thị này sẽ bố trí quỹ căn hộ tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Quỹ đất phục vụ cho việc tái định cư tại đây khoảng 98ha, đáp ứng khoảng từ 15.000-16.000 căn hộ.

Khu vực này hiện nay chủ yếu là đất nông nghiệp với một số công trình tạm và nhà máy sản xuất nằm rải rác trên khu đất.

Cầu Thanh Trì và tuyến đường dẫn nhìn từ khu vực dự kiến xây dựng khu đô thị Lĩnh Nam.

Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) nằm dọc tuyến Vành đai 2, gần nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ. Dự án được xây dựng nhằm giãn dân phố cổ Hà Nội, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ bị bỏ trống.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chuyển các căn hộ còn trống tại đây cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Số căn hộ này dự kiến được bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án gồm 5 tòa chung cư cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Thành phố dự kiến bố trí các căn hộ còn trống tại đây cho các hộ dân phải di dời để thực hiện dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Hiện nay, khu nhà đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích sinh hoạt.

Tuy nhiên, phần lớn căn hộ vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 700ha đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất tái định cư.

Dự án được định hướng hình thành một khu đô thị đa chức năng tích hợp nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ góp phần chủ động tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, giảm chi phí tạm cư, hạn chế khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Khu vực dự án nằm gần các khu dân cư hiện hữu và được kết nối bằng hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 60.558 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.