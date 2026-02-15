Dồn lực “vượt nắng, thắng mưa”

Tại công trường, các nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, chỉ nghỉ từ chiều 29 Tết (16/2) đến hết sáng mùng 1, sau đó lập tức trở lại guồng quay để bảo đảm tiến độ.

Đây là một trong những cây cầu giữ vị trí trung tâm bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Ảnh: A. Dương.

Khởi công tháng 10/2025 nhân dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô và chính thức triển khai thi công từ 19/12/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực trung tâm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng với Long Biên, đang dần lộ diện hình hài.

Những trụ cầu nổi bật giữa dòng sông tạo nên diện mạo mới, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Xét về vị trí, đây là một trong những cây cầu trung tâm bậc nhất Hà Nội, có vai trò giảm tải cho các cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy và Chương Dương. Chính vì ý nghĩa chiến lược đó, chủ đầu tư và các nhà thầu xác định tinh thần thi công “vượt nắng, thắng mưa”, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm.

Hạng mục cầu chính dài 870m, gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp dài 145m. Công trình sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với tạo hình biểu tượng vô cực, hứa hẹn tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo trên sông Hồng.

Những trụ cầu giữa sông Hồng dần lộ diện, tạo hình biểu tượng vô cực – điểm nhấn kiến trúc mới của Thủ đô. Ảnh: A. Dương.

Theo các nhà thầu, mỗi đơn vị bố trí 2 mũi thi công tại các trụ chính dưới lòng sông. Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca 3 kíp xuyên Tết. Đến nay, hầu hết các trụ đã đảm bảo tiến độ, chỉ còn trụ T1 phía Hoàn Kiếm chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca 3 kíp, chỉ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mùng 1 Tết. Ảnh: A. Dương.

Đại diện một nhà thầu thi công dự án cho biết, chậm nhất đến ngày 30/5 phải hoàn thành hạng mục này để tránh cao điểm mùa lũ.

Sức ép tiến độ và bài toán mặt bằng

Ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo, cho biết phần cầu chính đã được bàn giao. Từ trụ TC2 đến TC7, đơn vị đã khoan xong 114/128 cọc.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn. Phía Long Biên đã hoàn thành 7,6/27ha, song khu vực Hoàn Kiếm vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ.

“Chúng tôi mong muốn được bàn giao mặt bằng trước 31/3 để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn giữa năm 2027”, ông Thùy chia sẻ.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo rực sáng đèn đêm, thi công 3 ca xuyên Tết để đảm bảo tiến độ. Ảnh: A. Dương.

Bên cạnh áp lực tiến độ, dự án còn đối mặt với nhiều thách thức như đảm bảo nguồn vật liệu, điều kiện thi công trên sông, xử lý phát sinh kỹ thuật… Ban quản lý dự án cho biết đã duy trì cơ chế làm việc xuyên ngày nghỉ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để không làm gián đoạn thi công.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025, cùng với Hồng Hà, Mễ Sở, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc và Thượng Cát.

Đây được xem là những “mảnh ghép” chiến lược trong quy hoạch phát triển không gian hai bên sông Hồng, góp phần phân bổ lại dân cư, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Dự án được kỳ vọng giảm tải cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển hai bên sông Hồng. Ảnh: A. Dương.

Theo yêu cầu, toàn bộ 7 dự án phải hoàn thành trong quý II/2027, trước thời điểm khai mạc APEC 2027. Với tiến độ thi công xuyên Tết, quyết tâm “cán đích” giữa năm 2027 đang được các đơn vị thể hiện bằng những ca làm việc thâu đêm, bất chấp giá lạnh cuối năm bên dòng sông Hồng.