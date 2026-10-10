Triều cường dâng cao chiều 10/10 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, người dân chật vật dắt xe chết máy, hàng quán bị nước tràn vào. Đỉnh triều dự báo xuất hiện trong hai ngày tới.

Khoảng 16h, nước triều dâng cao hơn nửa mét trên đường Phạm Hữu Lầu, khu vực quận 7 cũ, khiến người dân bì bõm dắt xe qua những đoạn ngập. Nhiều phương tiện phải dừng chờ nước rút hoặc tìm cách di chuyển lên vỉa hè.

Nước tràn vào các hàng quán dọc tuyến đường, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán. Chị Vũ Thị Ngà cho biết nước bắt đầu dâng từ 16h, sau đó rút chậm. Dù gia đình đã dựng tấm chắn trước cửa, nước vẫn tràn vào nhà, buộc mọi người thay phiên nhau tát nước. Do đường ngập, chị phải đi bộ giao hàng.

Chị Đỗ Thị Thu Hằng cho biết năm nay triều cường đã dâng cao ngay từ những ngày đầu tháng 9 âm lịch, khiến người dân lo ngại các đợt ngập nghiêm trọng hơn trong tháng 10. "Sáng nay nước dâng từ 4h sáng, sáng tát nước, chiều cũng tát nước", chị Hằng nói.

Người dân dựng xe chờ nước rút trên vỉa hè.

Tại đường Nguyễn Lương Bằng, đoạn giao Hoàng Quốc Việt, nước ngập gần bánh xe máy. Nhiều người phải đưa xe lên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu.

Người đàn ông chật vật lấy dép bị nước cuốn trôi khi xe chết máy qua đoạn đường ngập.

Trên đường Trần Xuân Soạn, nước từ kênh Tàu Hủ dâng lên, có nơi ngập đến nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện gặp sự cố khi lưu thông qua khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường tại TPHCM dự báo xuất hiện trong ngày 11-12/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,7-1,75m, vượt báo động III khoảng 10-15cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,9-1,95m, cao hơn báo động III khoảng 30-35cm.

Đỉnh triều thường xuất hiện vào khoảng 6-8h và 18-20h, trong đó mực nước buổi tối có xu hướng cao hơn buổi sáng.